وظائف بأجر عالي ستكون مطلوبة خلال السنوات العشر القادمة.. تعرف عليها

لا أحد يستطيع أن يتنبأ بجميع الوظائف التي سيتمكن الشباب من الاختيار من بينها في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين ، لكن فيما يلي عدد قليل من الوظائف التي من المحتمل أن تكون مطلوبة على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.

خبير الأمن السيبراني:

لا أحد يريد أن يقع ضحية للجرائم الإلكترونية ، ولهذا السبب تحاول الحكومة معالجة المشكلة من خلال توفير التدريب المهني لتشجيع الشباب على اختيار هذا القطاع المتنامي.

مهندس روبوتات:

جميع أنواع المهندسين مطلوبة ولكن هناك حاجة إلى أولئك الذين يتمتعون بمهارات عالية في الترميز والبرمجيات في مجالات مثل الهندسة الطبية الحيوية والتخزين والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية (التكنولوجيا الزراعية) والتصنيع عالي التقنية مثل المركبات بدون سائق.

مطور برامج:

مهارات برمجة الكمبيوتر هي أكثر مجالات الخبرة المطلوبة في المملكة المتحدة - هناك حاجة إليها في كل مكان! من الحوسبة السحابية إلى الذكاء الاصطناعي إلى ذكاء الأعمال إلى الألعاب - وإمكانيات أخرى لم يتم تخيلها بعد.

مصمم تجربة المستخدم (UX):

تجمع تجربة المستخدم بين العلامة التجارية والتصميم والوظيفة وسهولة الاستخدام لمواقع الويب والتطبيقات والأنظمة الأساسية الرقمية الأخرى للمساعدة في جعل تجربة المستخدم ممتعة وغير معقدة. إنها منطقة رئيسية للبيع بالتجزئة والتعليم والخدمات المصرفية والتمويل عبر الإنترنت والعديد من الخدمات الرقمية الأخرى.

محلل بيانات:

كيف نتتبع الكم الهائل من المعلومات الرقمية المخزنة عن الأشخاص وسلوكهم وتفضيلاتهم وماذا يمكن أن يخبرنا كل ذلك؟ يمكن لمحللي البيانات مساعدتنا في فهم المواقف والسيناريوهات من خلال تقديم البيانات المعقدة بطريقة واضحة.