بالفيديو.،. تعرف على مهارات بيكهام في المطبخ

يواصل أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام تجربة عدد كبير من المغامرات الجديدة بعد اعتزاله كرة القدم، ويشارك متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة من حين لآخر بمقطع فيديو لتجربة جديدة يخوضها والتى كان آخرها مشاركته فى تزيين أطباق الطعام ببعض الألوان داخل أحد المطابخ الكبرى.

وظهر بيكهام في الفيديو الذي نشره، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يزين الأطباق في المطبخ بالألوان بمشاركة اثنين من كبار الطباخين، حيث ارتدى الزي المخصص للمطبخ فوق بدلته الكلاسيكية التي كان يرتديها.

وحرص بيكهام أمس، على الاحتفال بمناسبة عيد الأب الذي يحتفل بها العالم في ذلك التوقيت من كل عام، ونشر مجموعة صور عبر حسابه على إنستجرام سواء لوالده أو مع أولاده، احتفالا بتلك المناسبة السعيدة، وكتب ديفيد بيكهام على الصورة التي نشرها مع والده قائلا "أنتم تعرفون الآن من أين حصلت على أسلوبي.. عيد أب سعيد يا أبي.. أحبك يا أبي".

وكان بيكهام قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام ظهر خلالها بجوار ابنه كروز بيكهام أثناء إعداد وجبة الغداء عن طريق الشواء، وكتب قائلاً "لا يوجد مكان أفضل من المنزل".