فنان مصري يُطالب شيخ الأزهر بالتدخل لإنهاء خُصومة ثأرية

أحمد شعبان (القاهرة)

طلب الفنان والممثل سيد الطيب، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التوسط بين عائلتين لإنهاء خصومة ثأرية ممتدة منذ العام 1942 بإحدى قرى محافظة سوهاج.

وأشار الفنان المصري في تصريحات إعلامية إلى أن الخصومة الثأرية بين العائلتين نتج عنها الكثير من جرائم القتل، ووقع الصلح بينهما لفترة ليست بالطويلة، قبل أن تتجدد هذه الخصومة منذ خمس سنوات نتج عنها جريمة قتل منذ حوالي شهر، لتعود من جديد قريتهم إلى سُكنة عسكرية مليئة بقوات الشرطة والمدرعات، لمنع تكرار هذه الجرائم.

كما طالب الفنان المصري لجنة المصالحات بمحافظة سوهاج، وشيخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب، بالتدخل فوراً لحقن ووقف نزف الدماء وإنهاء هذه الخصومة، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك.

ووجه الفنان، رجاء إلى القيادات الأمنية ووزير الداخلية ومحافظ سوهاج، للتدخل أيضاً في هذه الأزمة، حتى يتم إيقاف نزف الدم في قريته المستمر منذ سنوات، وحتى يعيش أهل القرية في سلام وأمان وينشغل كل مواطن في القرية بعمله.

ويسعى الأزهر الشريف بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، من خلال اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، بالتدخل للصلح بين العائلات المتخاصمة في صعيد مصر وإنهاء حالات الثأر بينهم، إيماناً من الأزهر بالسعي في نشر السلام ومبادئ الأخوة الإنسانية بين الناس جميعاً، وانطلاقاً من دوره الكبير في الحفاظ على الأمن ووقف نزف الدم وإنهاء الخصومات الثأرية.

يذكر أن الفنان سيد الطيب شارك في تمثيل الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، آخرها كان مسلسل «ولد الغلابة»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني العام 2019، وكان من بطولة الفنانين أحمد السقا وإنجي المقدم ومي عمر وإدوارد وآخرين.