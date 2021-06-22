طائرة من دون طيار لنقل الركاب لأول مرة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تشهد أولمبياد باريس القادمة في 2024 إطلاق خدمة جديدة، هي الأولى من نوعها، لطائرات VoloCity eVTOL والتي ستنقل اللاعبين والجماهير خلال فترة الألعاب الأولمبية.

وتعمل شركة Volocopter الألمانية على تحسين خدمتها الجديدة؛ حتى تقتنع اللجنة المنظمة للأولمبياد بسلامتها وتسمح لها بنقل الركاب والرياضيين من وإلى الأستاذ والمواقع القريبة منه، وخاصة أنه يمكن التحكم فيها عن بُعد وبواسطة الطيار على الأرض.

وتتألف الطائرة ذات الإقلاع العمودي والكهربائي من 18 دور وهي ذات مقعدين، وخضعت للتحسينات على مدار عشر سنوات، كان آخرها بعض التجارب الناجحة للسفر لمسافة 500 متر، بسرعة 19 ميلاً في الساعة، وهي مرتفعة 98 قدماً؛ أي ما يوازي 30 متراً.

وبعد الكثير من العمل، أكدت الشركة الألمانية المصنعة أن طائرتها VoloCity eVTOL يمكنها أن تنقل الركاب وتسافر لمسافة 30 كيلو متراً في المرة الواحدة، ويمكن الاختيار بين تحكم الطيار فيها وهو على متنها أو من الأرض.

وفي نفس الوقت، أعلنت الشركة عن طائرة جديدة تعمل عليها أيضاً وهي VoloConnect التي يمكنها نقل 4 ركاب بسرعة 180 كم في الساعة، وتسافر لمسافات تصل إلى 100 كم أي 62 ميل، وهو تحدٍّ جديد لهذا النوع من طائرات eVTOL.

وزودت هذه الطائرة باثنتين من المراوح الدافعة ومعدات الهبوط قابلة السحب، 6 مجموعات من الدوارات، ومن المتوقع أن نرى هذه الطائرة خلال 5 سنوات بعد الحصول على الشهادات الخاصة بها، حيث تعمل الشركة الألمانية لطرحها في الأسواق.

أما الطائرة الأكثر تميزاً من مجموعة الشركة هي VoloDrone والتي خصصت لنقل البضائع، ولا يمكن قيادتها بوساطة طيار لأنها لا تحتوي على قمرة قيادة، فقط يتحكم بها الطيار عن بُعد، وبها نماذج يمكنها أن تعتمد على نفسها وتطير بالطريقة الآلية دون التدخل البشري، وجميع هذه النماذج التي طرحتها Volocopter تنم عن مستقبل جديد في عالم الطيران الذاتي.