هذا ما توقعه «الفيل ياشودا» لنتيجة مباراة ألمانيا والمجر

توقعت أنثى فيل من حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية، أن المنتخب الألماني سيتعادل مع نظيره المجري، غداً الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقامت أنثى الفيل ياشودا 42 عاماً، اليوم الثلاثاء، بسحب العلمين الألماني والمجري خارج صندوق بحديقة حيوان «هاجينبيك».

وكانت ياشودا قد توقعت بطريقة صحيحة خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي بطل العالم في المباراة الأولى، كما توقع فوز المنتخب الألماني على المنتخب البرتغالي في المباراة الثانية.