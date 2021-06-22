هل تعود فيفيان صلاح الدين للتمثيل بعد 29 عاماً؟

سعيد ياسين (القاهرة)

عادت صورة الفنانة المصرية المعتزلة فيفيان صلاح الدين إلى الظهور مجدداً، وتصدر اسمها مواقع البحث على «جوجل»، وصفحات التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما كتب المخرج طارق الشال منشوراً مصحوباً بصورتين لها على حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»، جاء فيه: ممثلة من زمن الفن الجميل، لها أعمال كثيرة، هي فنانة من طراز خاص جداً، أتمنى عودتها إلى الدراما التلفزيونية..بالتوفيق إن شاء الله، وتوقع كثيرون بعد المنشور عودة فيفيان إلى التمثيل بعد اعتزالها قبل 29 عاماً، وتحديداً منذ مشاركتها عام 1992 في بطولة مسلسل «مبروك ألف مبروك» مع محمد رضا وحسن حسني وأحمد بدير ورجاء الجداوي.

وتفاعل العشرات مع منشور الشال، حيث كتب محمد سيف: طبعاً فنانة متميزة بروح مصرية، ومن جيل المسرح الشاطرين اللي أسعدونا كمشاهدين في الصغر، وعلمونا فن راقي في الكبر، وكتب سعيد المصري: فيفيان صلاح الدين صاحبة موهبة متميزة في الساحة الفنية، ولها أعمال تشهد على هذا، نتمنى لها القادم من أعمال فنية.

ويذكر أن فيفيان المولودة في القاهرة عام 1960 شاركت في بطولة أكثر من 40 عملاً فنياً تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشهر مسرحياتها «الفهلوي» و«بندق بيه» و«الخوافين» و«عبده يتحدى رامبو»، ومن مسلسلاتها «الطاحونة» و«المعتمد بن عباد» و«غابة من الأسمنت» و«أهلاً أهلاً بالسكان» و«كسبنا القضية» و«دوار يا زمن» و«أم البنات» و«وداعاً يا ربيع العمر»، ومن أفلامها «دخان بلا نار» و«على هامش المدينة» و«احترس عصابة النساء» و«أبو كرتونة».