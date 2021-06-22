ما هو "قمر الفراولة" العملاق المتوقع ظهوره خلال أيام؟

أحمد عاطف (القاهرة)

بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى البحث عن أهمية وحقيقة ما يعرف بـ"قمر الفراولة" المتوقع ظهوره الخميس المقبل، لاسيما أنه سيكون آخر قمر عملاق لهذا العام.

وبحسب ناسا فيرتبط قمر الفروالة بموسم حصاد الفراولة المتزامن مع نضج الثمرات للقطف في نطاق أميركا الشمالية، وسيكون مرئيا منذ الأربعاء لكنه سيصل إلى ذروته في اليوم التالي.

ويقول محللو الظواهر الفلكية إن القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، والمعروف باسم نقطة الحضيض يظهر أكبر وأكثر إشراقًا من البدر النموذجي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتعددت أسماء قمر الفراولة التى كان أبرزها "قمر الذرة الخضراء، قمر الميلاد، وقمر العسل، وقد ترتبط عبارة "شهر العسل" بهذا البدر، ربما بسبب تقاليد الزواج كان في شهر يونيو.