ما المرض الذي يمنع دلال عبدالعزيز من التعافي بعد كورونا؟

أحمد عاطف (القاهرة)

يسأل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، بعد أن تم الإعلان عن بدء تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومسحتها السلبية.

وبحسب مقربين من الفنانة دلال عبدالعزيز فإن وضعها الصحي لا يزال غير مستقر حتى الآن، وارجعوا ذلك إلى التليف الشديد في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وتحتاج إلى التنفس عبر مضخة للأكسجين لعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.

وحتى الآن اضطرت الظروف الصحية الصعبة لأسرة الفنان الراحل سمير غانم إلى عدم إخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن، حتى لا تتعرض لانتكاسة أكثر وتتدهور حالتها الصحية.

وكان اخصائي نفسي تحدث لـ"الاتحاد" موضحاً أنها ستحتاج إلى علاج نفسي وجلسات بعد تعافيها بدنياً حتى تستقر الحالة وتبدأ فى استيعاب ما جرى حولها ولم تدركه في الفترة الماضية.









