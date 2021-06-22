حسين الجسمي يحقق المليون الأول في «فوق»

مراد اليوسف (دبي) يستمر الفنان الإماراتي حسين الجسمي بتحقيق الأرقام القياسية والنجاحات المتتالية عبر جميع نشاطاته الفنية، حيث حقق يوم أمس مليون مشاهدة على أغنيته الجديدة، من رؤيته الموسيقية وألحانه وغنائه «فوق»، التي طرحها عبر قناته الرسمية في يوتيوب قبل أربع أيام فقط، ليغرد عبر تويتر قائلاً: «شكراً من القلب، بكم نحن الرقم 1 وبمحبتكم دائماً فوق».

وفي نظرة إلى مجموعة أغنياته المطروحة مؤخراً، وصلت الأغنية الشهيرة «بالبنط العريض 481 مليون مشاهدة، حيث تقترب من نصف المليار مشاهدة، بينما اقتربت أغنية «أهواك يا شبه القمر» إلى الخمسة ملايين مشاهدة. وتلاقي الأغنية الاجتماعية «سر السعادة» التي طرحها في شهر رمضان المبارك نجاحاً عربياً، حيث وصلت إلى العشرة ملايين مشاهدة.