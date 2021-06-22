فوائد دوائية لا تتخيلها للفطريات!

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



عرض موقع popular science ورقة بحثية لطبيب في لندن حول ما أسماه "بنسلين" والذي اشتق منه من قالب البنسليوم نوتاتوم (المعروف الآن باسم Penicillium chrysogenum). لديها القدرة على قتل البكتيريا، ومع درايتنا بالمضادات الحيوية المعروفة باسم البنسلين لكن لا نعلم إنه من إنتاج فطري.



وحسب الورقة البحثية فإنه تم اكتشاف استخدام الفطريات في الدواء عام 1929، فيتم استخدامها في تطوير العديد من المضادات الحيوية التي من شأنها إنقاذ أرواح لا حصر لها. وبالمثل ، فإن المضاد الحيوي السيكلوسبورين هو أحد مثبطات المناعة الرئيسية ويستخدم في عمليات زرع الأعضاء.



وتلعب الفطريات دورًا رئيسيًا في دورة العناصر الغذائية في البيئة. وهي إحدى المحللات الرئيسية للمواد العضوية الميتة. بدونها ، لن يكون للأوراق والأشجار الميتة والمواد العضوية الأخرى التي تتراكم في الغابات مغذياتها لتستخدمها النباتات الأخرى. على سبيل المثال ، يعتبر النيتروجين مكونًا رئيسيًا يتم إطلاقه عندما تتحلل الفطريات المواد العضوية.



كيف تعمل الفطريات كدواء؟

تحتوي الفطريات القاتلة على مادة تعرف باسم amatoxins عادة ما تكون الأماتوكسينات جيدة جدًا في تثبيط بوليميريز الحمض النووي الريبي II. RNA polymerase II إنزيم ضروري يشارك في إنتاج نوع من RNA يسمى messenger RNA (mRNA). يلعب Messenger RNA دورًا مهمًا في نسخ الحمض النووي وتخليق البروتين. بدون RNA polymerase II سيتوقف استقلاب الخلية ويحدث تحلل الخلية.



وحسب الورقة البحثية فإنه يمكن استخدام الفطريات لمكافحة الآفات. بعض أنواع الفطريات قادرة على قمع نمو الحشرات والديدان الخيطية التي قد تسبب ضررًا للمحاصيل الزراعية، عادةً ما تكون الفطريات التي يمكن أن يكون لها مثل هذه التأثيرات جزءًا من مجموعة تسمى hyphomycetes.



ومع ذلك يمكن أن تسبب الفطريات المرض أيضًا، في حين أن العديد من الأشخاص يربطون بين القوباء الحلقية والدودة ، إلا أنها ناتجة عن فطر، وحصل المرض على اسمه من الشكل الدائري للطفح الجلدي الناتج.

كما أن قدم الرياضي مثال آخر على مرض تسببه الفطريات، وأيضاً العديد من الأمراض الأخرى مثل التهابات العين وحمى الوادي وداء النوسجات.