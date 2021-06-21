700 تسجيل ومشاهدة في «أسبوع الفيلم الإماراتي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

700 تسجيل لمشاهدة الأفلام المحلية في فعالية «أسبوع الفيلم الإماراتي» عبر الإنترنت، خلال أربعة أيام من منذ بدء المبادرة التي انطلقت 18 وتنتهي 24 يونيو الجاري، والتي استضافتها وزارة الثقافة والشباب بمناسبة الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، كمبادرة خاصة، تم تنظيمها بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، والمركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات، والجمعية الكورية العربية، وجمعية الصداقة الإماراتية الكورية، وImage Nation، وTwoFour54.

يوفر «أسبوع الفيلم الإماراتي» للمشاهدين حصرياً لجمهور كوريا، فرصة لاستكشاف تنوع المشهد السينمائي الذي يعكس التنوع الثقافي في الإمارات، ويقدم 7 أفلام متنوعة في مواضيعها الاجتماعية والثقافية لصناع أفلام إماراتيين ومقيمين في الإمارات، وتتوفر ثلاثة أفلام روائية طويلة للمشاهدين عبر الإنترنت، وهي فيلم «من ألف إلى باء» للمخرج علي مصطفى و«شباب شياب» للمخرج ياسر الياسري، وفيلم «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين، و4 أفلام قصيرة، «سبيل»، و«الظل» و«في الظلال» و«أمي».

فعالية مميزة

وأكد الفنان والمنتج منصور الفيلي بطل فيلم «شباب شياب»، الذي تدور أحداثه حول 4 رجال مسنين يمضون السنوات المتبقية في حياتهم مغمومين وحزينين في مأوى للكبار، إلى اللحظة التي يبتسم الحظ لهم على نحو غير متوقع عندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، ما يمكنهم من العودة لتحقيق أحلامهم السابقة، أن هذه المبادرات السينمائية، تأتي لتعكس ثقافة الإمارات وعاداتها وتقاليدها إلى العالم، وقال: «أسبوع الفيلم الإماراتي» عبر الإنترنت تعتبر فعالية مميزة أطلقتها وزارة الثقافة والشباب، بهدف تعزيز التبادل الثقافي الإماراتي الكوري، وبناء جسور التواصل مع الثقافات والتجارب الإنسانية، فلقد أصبح لدينا في الإمارات عدد من الأفلام المهمة، التي شاركت في مهرجانات عالمية ودولية، لذلك فإن هذه المبادرة فرصة مهمة لكي يتعرف الآخر على تجارب صناع السينما المحلية في صناعة «الفن السابع».

إرادة

وأوضحت فاطمة الطائي بطلة فيلم «سيدة البحر»، الذي يستكشف الدور المتغير للمرأة في المجتمع من خلال قصة بطلة الفيلم «حياة»، وهي فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة تُقرر اختيار مصيرها وترفض أن تقدّمها قريتها إلى مخلوقات غامضة تعيش في مياه البحر المجاورة لقريتها، أن «أسبوع الفيلم الإماراتي» عبر الإنترنت بمناسبة الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، ما هو إلا دليل واضح على السعي والاستمرار لفتح قنوات التواصل الثقافي والفكري بين البلدين، الذي ينجم عنه فهم الآخر وتبادل التجارب والخبرات.

وقالت: هذا الجسر السينمائي يعد خطوة عميقة ومظهراً توثيقياً لعلاج الصورة النمطية للشعوب والظهور بقالب إبداعي مرن وهادف ترتقي به الشعوب.

نقل الإرث الثقافي

وبهذه المناسبة قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: إن الأفلام هي واحدة من أكثر وسائل الإعلام فاعلية لنقل الإرث الثقافي لمجتمع دولة الإمارات، وأنا على ثقة من أن الأفلام السبعة التي يتم عرضها خلال «أسبوع الفيلم الإماراتي الكوري»، ستساعد إخواننا في كوريا على فهم أعمق لثقافتنا ومجتمعنا، فهذه المبادرة هي جزء من الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

مشاهدة مجانية

يمكن مشاهدة الأفلام من خلال المنصة الإلكترونية (https://screen.mckd.gov.ae) لمدة 7 أيام، حيث إن المشاهدة مجانية بعد التسجيل، ويتم توفير ترجمة باللغتين الكورية والإنجليزية لجميع الأعمال المعروضة، ويمكنك التقديم والتسجيل للمشاهدة من خلال النقر على الصورة لكل فيلم المعروض عبر المنصة.