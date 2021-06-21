إنجي المقدم.. بماذا تعترف؟

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الفنانة إنجي المقدم أن هدفها من دخول عالم الفن، تحقيق سيرة ذاتية وتاريخ يبقى لفترة طويلة، وهو ما تحقق لها عبر مجموعة من الأعمال الدرامية التي قدّمتها خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لا تهتم بالبطولة.

وقالت إنجي: دائماً أفكر بطريقة عقلانية عند اختيار أعمالي، لأترك بصمة في هذا المجال، والتأكيد لغيري أنه يمكن تحقيق الهدف من دون تقليد هذه الفنانة أو تلك - على حد قولها- أقصد لست مضطرة لتقليد أي فنانة أخرى.

وأضافت: قدّمت في مسلسل «ليالي أوجيني» شخصية «صوفيا»، وكانت تركيبة مختلفة، كما قدّمت تجربة مغايرة في «لا تطفئ الشمس»، ودور «صفية» الصعيدية صاحبة المبادئ في «ولد الغلابة» مع أحمد السقا، وهو من أقوى الأدوار في مشواري، وسعدت جداً بدور «عايدة» في «حواديت الشانزليزيه»، لأنها مختلفة تماماً عن «صفية»، وفي «لعبة النسيان» قدّمت شخصية طبيبة ولم يسبق أن قدّمتها. وهكذا نوّعت في أدواري وشخصياتي ووصلت لدرجة من النضج كممثلة بتعدّد تجاربي مع أسماء قوية من النجوم والمخرجين، وكان آخر الأعمال المهمة التي شاركت بها مسلسلي «هجمة مرتدة» مع النجم أحمد عز، وهند صبري، و«الاختيار 2» مع كريم عبدالعزيز.

الكراهية نجاح

وأضافت المقدم: أنا فخورة بمشاركتي في الجزء الثاني من «الاختيار 2»، هذا العمل الرائع، والذي قدّمت فيه شخصية «نادية» زوجة زكريا ضابط الأمن الوطني، وكانت تعاني غيابه وانشغاله، وقد سعدت بتعاطف الجمهور مع «نادية» بعد خبر إصابتها بالسرطان.. وعلى النقيض قدّمت شخصية «نازلي» في «هجمة مرتدة»، والتي تعمل كجاسوسة ضد بلدها، وتوقّعت أن يكرهني الجمهور، لأنها شخصية مستفزة جداً، وتركيبة درامية مختلفة لم أقدمها من قبل. وأعتبر كراهية الناس لها نجاحاً لي كممثلة، إذ وبالرغم من صغر مساحة الدور، لكنها مؤثرة، وكان من الصعب رفض المشاركة في عمل بقيمته وأهميته.

البطولة

عن مدى طموحها في حصد البطولة الأولى بعالم الدراما، قالت: لا أهتم بحجم البطولة أو مساحة دوري، وأهتم بالدور المختلف الذي يستفزني، وأحلم بتركيبات عدة أتمنى تقديمها.. أما تأخّر نجوميتها فتعترف به لكن لا يعنيها، لأن النجاح الذي حققته خلال الأعوام السابقة ارتبط أساساً بقناعة الجمهور بالشخصيات التي قامت بتأديتها، وكان ذلك من خلال النجاح الذي حقّقته في بداية مشوارها الدرامي من خلال بطولة المسلسل الكوميدي «أحمد اتجوز منى» عام 2007، قبل أن تحقق نجاحاً واسعاً في «حكايات بنات»، الذي قدّمت فيه 3 أجزاء، بدءاً من العام 2011.

السينما

وأكّدت أن غيابها عن السينما يرجع إلى طبيعة الأدوار المعروضة عليها وانحسارها بعكس التلفزيون، وقالت: أشارك في فيلم «30 مارس» المقرّر عرضه في الفترة المقبلة وأجسِّد من خلاله شخصية «ضيف شرف»، وقد جذبني الدور لأن فكرته مختلفة وأنا أحب التجديد باستمرار، والمشاركة مع وجوه شابة وفنانين كبار، سواء في الإخراج أو التنفيذ.

آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها المقدم، كان فيلم «صاحب المقام» مع النجمة يسرا، وتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وكانت تجربة إيجابية تركت ردود أفعال واسعة من خلال شخصية «نجوى».