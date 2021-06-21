7 إرشادات غذائية لمصابي كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شويتا بهاتيا أخصائية التغذية الهندية أن هناك بعض الإرشادات الغذائية التي يجب على المصابين بكورونا اتباعها، والحصول على العناصر الأساسية والفيتامينات التي تساعده على التعافي، وفقاً لما نقله موقع «Times of India».

البروتين

يساعد البروتين في شفاء وإصلاح الخلايا، لذلك يجب على جميع مرضى كورونا التركيز على تناول الكثير من البروتينات.

ويساعد تناول البروتين أيضاً على تقوية عضلات الجهاز التنفسي، حيث يمكن تناول الجبن والدجاج والبيض والعدس وغيرها من مصادر البروتين الحيواني والنباتي.

تقليل الكربوهيدرات

على الرغم من أن الكربوهيدرات تمنح الطاقة وتكافح الشعور بالإرهاق، لكن على مريض كورونا الحرص على عدم تناول ما يزيد على 150 غراماً منها في اليوم، حيث يمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من الكربوهيدرات، لاسيما للمرضى شديدي الإصابة، إلى الشعور بضيق التنفس، ويجب الاعتماد على الخضراوات والبقوليات كمصدر للكربوهيدرات الجيدة.

الألياف والدهون

من أهم النصائح التي يجب على مريض كورونا تذكرها، التقليل من تناول الغلوتين، مع إدخال الألياف والأحماض الدهنية الصحية وأوميغا 3، كما يجب تجنب الإفراط في تناول العصائر المعبأة، وتناول المزيد من الخضار والفواكه الطازجة.

فيتامين (د)

يعتبر فيتامين (د) عنصراً غذائياً بالغ الأهمية لمرضى كورونا، لذلك حاول تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مثل صفار البيض وفول الصويا والأسماك والأطعمة الغنية بالكالسيوم.

المغذيات المناعية

ركز على تناول الغلوتامين الذي يدعم المناعة وصحة الجهاز الهضمي، كما يُمكن أن تساعد المكملات الغذائية والبروبيوتيك على ازدهار بكتيريا الأمعاء.

الماء

تأكد من تناول 8-10 أكواب من الماء والسوائل كل يوم، حيث يمكن أن تساعد مشروبات الأعشاب في علاج الأعراض المستمرة للفيروس، ومع ذلك، يجب على مرضى القلب والكلى الحد من تناولها.

الوجبات الصغيرة

حاول تناول وجبات صغيرة وبسيطة حتى تتغلب على فقدان الشهية، فالأطعمة الدافئة واللينة والمكملات الغذائية هي الأنسب في تلك الفترة.