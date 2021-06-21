قصاصات مسافر - رادار دوغا

أصبح من الممتع الآن أثناء السفر زيارة الأماكن التي يكتنفها الغموض لسبر أغوارها، فهل هذا مما يثير فضولكم؟ هل سمعت عن رادار دوغا Duga Radar أو ما يسمى بالقوس؟ – هذا الاسم كان يوماً من الأيام من أقوى المرافق العسكرية في إمبراطورية الاتحاد السوفييتي –ومن الأسرار الخفية، يبدو كجدار ضخم من مئات المضخات الهوائية الهائلة الحجم، قمت بزيارته هذا العام أثناء مروري على المنطقة المحظورة في تشيرنوبل – والغريب أنه يقع بجانبه ويجب عليك أن تستقل طريقاً فرعياً طويلاً، كتب في بدايته جملة (معسكر الأطفال الصيفي)، وكان المكان مليئاً بحافلات الأطفال والدمى والألعاب.

(رادار دوغا) ومعناه (القوس) وهو نظام أفقي من شبكة رادارات للإنذار المبكر الصاروخي يوجد في منطقة تشيرنوبل في أوكرانيا، والجزء الآخر منه كان في صربيا الشرقية، يبلغ طوله 150 متراً ويحتل مساحة 700 متر، ولكنه أصبح الآن مهجوراً كما هجرت كل القرى حول مدينة تشيرنوبل مركز الكارثة.

يسمح بدخول المنطقة مع الشركات المرخصة، ولقد أصبت بالدهشة لما شاهدته وعرفت الغرض من بنائه – حيث أحيطت بأسباب البناء أساطير عدة، ولكن حسب ما تم شرحه فهذا النظام تم بناؤه عام 1972 ودخل الخدمة في 1976 – بحيث تم بناؤه ليكون ضمن منظومة الدفاع المضادة للصواريخ البالستية وأسلحة الفضاء والكشف عن أي هجوم نووي في أول دقيقتين من إطلاقه باتجاه الاتحاد السوفييتي. – وليس كما ظن بعضهم بأنه كان مشروعاً لاستخدام الموجات المغناطيسية الهائلة لتغيير تصرفات البشر وتدمير خلايا الدماغ، وهو ظن بعيد جداً.

يمكن رؤية المشروع من على بعد أميال، بمكان بناء فريد يحجب الضباب معظمه، وبعد إغلاقه تم تدمير جميع الوثائق المتعلقة بالتشغيل ونقلت بعض أجزائه إلى موسكو، وسرق اللصوص منه قطعاً وأجزاء، وبقي محصوراً في منطقة تشيرنوبل، وبسبب الحظر أصبح في أمان، فلا يستطيع أي شخص الوصول إليه إلا مع مرشد سياحي مرخص.

في ذلك الوقت لمن كان يهوى متابعة الترددات الصوتية، كان (صوت نقار الخشب الروسي) مشهوراً بتردده، وإن كان الكل يجهل ماهيته – وفي عام 1989 اختفت هذه الأصوات والسبب هو توقف هذا المشروع، وأيضاً اكتشاف تقنيات جديدة تعتمد على الأقمار الصناعية التي تعطي تحذيرات أكثر دقة.

في النهاية هو معلم محاط بالهيبة، وله قصة قد يعرفها بعضهم، ويجهلها أكثر الناس – شخصياً زرت المكان واستمعت لقصته من المرشد الذي أكد لنا بأن ما نعلمه أو ما تم نشره عن هذا المكان، لا يعطي الصورة الكاملة، فهل ما نعرفه عن رادار دوغا حقيقي؟ هل هو منظومة دفاعية، أم كما يقول محبو نظرية المؤامرة جهاز لإصدار إشعاعات للتأثير على عقول وأدمغة السوفييت في ذلك الوقت، لغز كُشف للعامة ومع اختفاء معظم وثائقه بقي مجهولاً، فهل تحب أن تزوره؟