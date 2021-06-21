برامج للحفاظ على زرافات حديقة حيوانات العين

العين ( وام)

تكرس حديقة الحيوانات بالعين جهودها للحفاظ على فصائل الحيوانات النادرة وإنقاذها من الانقراض، وأشهرها «زراف روثشيلدز» الذي يعتبر من الأنواع القريبة من التهديد، ضمن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وتسعى الحديقة لحماية «زراف روثشيلدز» عبر برامج الإكثار والحماية، إضافة لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية.

وتضم الحديقة 18 من زرافات «روثشيلدز»، تلقى رعاية متكاملة وفق أفضل المعايير العالمية، في بيئة مميزة أقرب إلى موائلها الطبيعية، مع توفير الاحتياجات الغذائية والسلوكية، بجانب العناية الصحية الشاملة المقدمة من قبل أطباء ومختصين أكفاء.