صور.. قبول عملات مشفرة في مزاد على ألماسة نادرة لأول مرة

أعلنت صالة «سوذبيز» للمزادات، اليوم الاثنين، أنه يمكن استخدام العملات المشفرة لشراء ألماسة نادرة على شكل الكمثرى ستعرضها في مزاد الشهر المقبل ومن المتوقع أن تُباع بما يصل إلى 15 مليون دولار أميركي.

الألماسة النادرة على شكل كمثرى

.وقالت «سوذبيز» إن هذه ستكون المرة الأولى التي يُتاح فيها شراء ألماسة بهذا الحجم باستخدام العملات المشفرة. وأضافت أنه لم يُعرض من قبل أي شيء مادي على هذه الدرجة من القيمة العالية للبيع بالعملة المشفرة.

االألماسة النادرة

والألماسة، التي تزن 101.38 قيراط، خالية من العيوب، ويطلق عليها اسم «المفتاح 10138» وهي واحدة من عشر ألماسات فقط تزن أكثر من مئة قيراط، وعُرضت في المزاد، وكانت ألماستان فقط من بينها على شكل الكمثرى.

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وتشير تقديرات إلى أن الألماسة النادرة ستجلب سعرا يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون دولار وستباع يوم التاسع من يوليو في هونج كونج. وسيُقبل في التعامل «بتكوين» أو «إيثر»، إلى جانب العملات التقليدية.

الألماسة معروضة في شرفة شقة في نيويورك

كانت «سوذبيز» قد باعت في مايو الماضي لوحة للرسام بانكسي بسعر 12.9 مليون دولار أميركي ودُفع الثمن بالعملات المشفرة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها صالة مزادات كبيرة عملاً فنياً باستخدام هذه العملات.

موظفة تعرض الألماسة النادرة

كان أعلى سعر بيعت به ألماسة بلا لون في المزاد هو لألماسة تزن 118.28 قيراط حيث باعتها «سوذبيز» في هونج كونج مقابل 30.8 مليون دولار أميركي عام 2013 وبسعر قياسي للقيراط الواحد بلغ 260252 دولاراً.