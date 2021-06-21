هذا الدواء الشهير يخفض خطر وفاة مرضى كورونا

أظهر تحليل للبيانات أن عقاراً مشهوراً مضاداً للفيروسات خفض معدل وفيات المرضى في المستشفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته، اليوم الاثنين، شركة «جيلياد ساينسيز» للأدوية المنتجة للعقار.

وأضافت، في بيان، أن عقار «رميديسيفير» زاد من فرص خروج المرضى من المستشفى بعد 28 يوماً عقب فترة علاج مدتها خمسة أيام.وقالت الشركة إنها حللت بيانات 98654 مريضاً من ثلاث دراسات بأثر رجعي عن واقع علاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وأوضحت الشركة أن «رميديسيفير» حقق إنجازاً إحصائياً بنسبة 54 بالمئة وبنسبة 23 بالمئة في تخفيض عدد الوفيات بين المرضى اللذين جرى تحليل بياناتهم في دراستين. وعُرضت البيانات في المنتدى العالمي للميكروبات.

وأكدت «جيلياد ساينسيز» أن النتائج لوحظت باستمرار في أطر زمنية مختلفة خلال فترة انتشار الجائحة وفي مناطق جغرافية مختلفة.

وأُقر استخدام «رميديسيفير» في حالات الطوارئ للمرضى أصحاب حالات الإصابة الشديدة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وحصل على موافقة كاملة في اليابان.