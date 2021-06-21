فيديو.. خلاف على تعبئة بنزين يؤدي لإطلاق نار

ليس سراً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية أثرت على العديد من الخدمات، من بينها البنزين الذي بات مادة نادرة يتطلب الحصول عليها وقوف السيارات في طوابير طويلة.

ويؤدي الوقوف في تلك الطوابير إلى خلافات حول أسبقية الدور. فقد أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن خلافاً، وقع أمام محطة للمحروقات في مدينة طرابلس على أفضلية الدور في تعبئة البنزين، ما لبث أن تطور إلى شجار وإطلاق نار.

وذكرت المصادر أن «هناك معلومات عن إصابة شخص في قدمه، وأنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وطوقت قوة من الجيش اللبناني المنطقة، فيما بدأت القوات الأمنية بملاحقة مطلق النار.

وفرضت أزمة البنزين على اللبنانيين إدخال تعديلات كثيرة على حياتهم.