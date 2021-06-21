مدينة تخرج من الجائحة لتغرق في أزمة أخرى

يُفترض أن تغمر السعادة أصحاب المتاجر التي نجت من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في وسط مدينة شيكاغو الأميركية بإعادة فتح المدينة. لكنّ كثراً منهم تلقوا ضربة أخرى تتمثل في تصاعد العنف، مما يحول من دون عودة الزبائن واستعادة الحركة التجارية عافيتها.

وقال المحامي ستيف بوروز، البالغ 48 عاماً والذي عاش في شيكاغو طوال حياته «لم أشعر يوماً بعدم الأمان كما أشعر الآن». وأضاف «أنا أعمل في وسط المدينة. لذا، فأنا هنا كل يوم خلال النهار، لكنني غير مستعد للمجيء إلى هذه المنطقة في المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع».

في حال امتنع الناس من أمثاله، وسكان الضواحي، والملايين من السياح الذين يقصدون المدينة عادةً، عن المجيء إليها، فستشعر شركات شيكاغو بالعواقب، وخصوصاً أن الأوضاع المضطربة في الأشهر الستة عشر المنصرمة تركت أثراً سلبياً على الكثيرين.

إلا أن شيكاغو التي تُعدّ ثالث أكبر مدينة أميركية، ليست حالة معزولة، ففي كل أنحاء الولايات المتحدة ثمة مدن تشهد تصاعداً للعنف.

إلا أن الجائحة أدت إلى تفاقم الكثير من المشاكل الاجتماعية، وهي «فاقمت كل شيء، وضخمت كل شيء»، على قول أندير.

في شيكاغو، انتشرت الجريمة في مناطق كانت تعتبر حتى الآن آمنة، ولم يستثن الارتفاع أي فئة من جرائم العنف. فإطلاق النار على الطرق السريعة وصل إلى مستوى غير مسبوق، إذ سجلت 93 حالة منذ بداية السنة مقابل 39 في الوقت نفسه من العام الفائت.

أما في وسط المدينة، فالمسؤولون عن أعمال العنف شبّان تسببوا بفوضى خلال عطل نهاية الأسبوع في الشهرين الأخيرين من خلال ارتكابهم سرقات واعتداءات، وهي حوادث يخشى أصحاب الأعمال أن تتسبب بتنفير الزبائن وتجعلهم يحجمون عن ارتياد المنطقة.

وأشارت جاكي جاكسون (49 عاماً) وابنتها جانيل جاكسون (27 عاماً) اللتان تملكان ثلاثة محال لبيع المثلجات في شيكاغو، تعرض أحدها للنهب العام الفائت على هامش الاحتجاجات ضد عنف الشرطة، إلى أن العنف يدفع المتاجر إلى أن تقفل في وقت مبكر بسبب غياب الزبائن.

وأكدت جانيل جاكسون أن «الناس يرغبون في الخروج والاستمتاع عند السابعة مساءً، لكن السلامة فوق كل اعتبار». وشكت أن «الاضطرار إلى الإغلاق مبكراً جداً بسبب خلوّ وسط المدينة من الناس يؤثر سلباً بشكل كبير» على عملها.

وأكد سام تويا، رئيس اتحاد المطاعم في المدينة أن «الجميع قلقون». وقال «نريد أن يشعر الناس بالأمان عندما يزورون مدينتنا الجميلة».

وعلى الرغم من أن جاكي جاكسون مقتنعة بأن شيكاغو توفر فرصاً تجارية كبيرة، إلا أن الجريمة اضطرتها إلى التخطيط لتركها.

وقالت «لم أعد أحمل حقيبة يد... لا أذهب إلى مواقف السيارات. (...) لأنني خائفة جداً. لا أضع أي مجوهرات. لا أستطيع العيش».

وأضافت «أنتظر بفارغ الصبر شراء منزل صغير بجوار البحيرة، والجلوس على الشرفة، وارتشاف الشاي المثلج في مكان ما، والعيش في سعادة دائمة، لأن الوضع مخيف».