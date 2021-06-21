الأرض تشهد أطول نهار اليوم بسبب هذه الظاهرة

شعبان بلال (القاهرة)



تشهد الكرة الأرضية، اليوم الاثنين، أطول نهار على مدار عام 2021، بسبب ظاهرة فلكية تحدث كل عام، وهي الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالي، إيذاناً ببدء فصل الصيف فلكياً.



ويعد نهار اليوم الاثنين هو أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالي، حيث تصل فيه الشمس في رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها شمالا، في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.



ويحدث الانقلابان «الصيفي والشتوي» نتيجة أن محور دوران الأرض حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس.



وقال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرة الانقلاب الصيفي تحدث مرة كل عام، موضحا أن هناك 4 مواقيت خلال العام، وهي الانقلاب الصيفي اليوم ويمثل بداية الصيف، والانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر من كل عام، ويمثل بداية فصل الشتاء، والاعتدالين الربيع والخريف في شهري مارس وسبتمبر من كل عام.



وأشار القاضي لـ «الاتحاد»، إلى أنه بداية من غد سيقل وقت النهار مقابل زيادة وقت الليل، حتى شهر سبتمبر المقبل ليحدث الاعتدال الخريفي الذي يكون فيه الليل والنهار متساويين في الوقت، موضحا أن السبب وراء هذه الظواهر هو طبيعي، نتيجة دوران الأرض حول محورها وحول الشمس.