قتلها.. ليُخرج الجن!

أحمد عاطف (القاهرة)

في واقعة مأساوية، لقيت امرأة مصرعها على يد دجال يزعم أنه معالج روحاني بحجة أنه كان يحاول إخراج الجن منها بعدما انهال عليها بالتعذيب، في محافظة مطروح بشمال مصر.

كانت المرأة تعاني من أمراض نفسية منذ فترة طويلة وعرضها زوجها لى أطباء نفسيين كثر، ولكن ذلك لم يجد نفعاً، فاقترح صديق للأسرة عرضها على «معالج روحاني» لعلاجها من المس أو السحر.

أثناء جلسة العلاج، قام الرجل ومساعده بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب، مستخدمين حبالاً وأسلاكاً وعصياً، زاعمين أن ذلك سيؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها، إلا أن ساعة كانت كفيلة بفقدانها للوعي ثم وفاتها.