يتصدر تويتر.. ما هو يوم السيلفي العالمي؟

أحمد عاطف (القاهرة)



يحتفل رواد السوشيال ميديا وخاصة موقع التغريدات القصيرة، اليوم الاثنين، بـ #يومالسيلفيالعالمي الموافق 21 يونيو من كل عام، على الرغم من أنه لا يعرف أحد بالتحديد سبب هذا التاريخ من كل عام للاحتفال به كيوم عالمي لصورة السيلفي.



واجتاحت مواقع التواصل قصص ومنشورات وثقت احتفال رواد تلك المواقع بالمناسبة بصور سلفي، خاصة أن هذا المصطلح ظهر بشكل متزايد في عام 2013 عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام.



إلى ذلك، اختار قاموس أكسفورد الإنكليزي مصطلح "سيلفي" ليكون كلمة العام 2013، والتي تعني صورة شخصية ملتقطة بالأجهزة الذكية، ينشرها صاحبها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كان أشهر سيلفي تسبب في مشكلة آنذاك لموقع تويتر، صورة للإعلامية والممثلة إلين دي جينيريس مع عدد من نجوم هوليوود خلال حفل توزيع جوائز أوسكار بمسرح في لوس أنجلس.



ويصعب تتبع أول صورة سيلفي التقطت، حيث تشير بعض التقارير إلى أن تاريخ أقدم صورة سيلفي في التاريخ وجدت صدفة في ألبوم صور عائلة إنجليزية" يعود تاريخ التقاطها إلى سنة 1926 بواسطة عصا سيلفي، فيما نسبت تقارير أخرى أول صورة "سيلفي" إلى الكيميائي والأب المؤسس للتصوير الفوتوغرافي الأميركي روبرت كورنيليوس في عام 1839 واستغرقت منه 15 دقيقة.