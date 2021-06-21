سلوى محمد علي تكشف سبب طردها من الإذاعة!

القاهرة سعيد ياسين:

كشفت الفنانة سلوى محمد علي أنه تم طردها في بدايتها الفنية من الإذاعة المصرية أثناء تسجيل دورها في أحد المسلسلات بسبب سوء الأداء.

وقالت أثناء ندوة تكريمها مساء أمس في الدورة الثانية والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والقصير المقام من 16 إلى 22 يونيو الجاري: رغم أنني فور تخرجي كنت أحلم بأضواء الشهرة والنجومية، وانتظرت جرس التليفون للحصول على أدوار البطولة، ولم يأت، وعندما جاء بعد ذلك كان عمل «أوردر» خاص بالإذاعة وعندما ذهبت طردوني لأن التسجيل للإذاعة ليس أمراً سهلاً، وإنما له مواصفات خاصة، فتحديت نفسي في هذا الأمر، وبالفعل أثبت نفسي في هذا المجال.

من ناحية أخرى، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما يشبه الاحتفالية للتهنئة بتكريم سلوى، حيث كتب الكثيرون على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل منشورات مصحوبة بصور لها، ومنهم المخرجة ناهد نصر التي كتبت على صفحتها على موقع «فيسبوك»: لدعمها المستمر للسينما المستقلة وصناعة الفيلم القصير تكريم مستحق للنجمة سلوى محمد علي من مهرجان الإسماعيلية الدولي.



وكتبت المخرجة عزة الحسيني: ألف مبروك واختيار موفق جداً، وكتب الناقد سمير بكير: طبعاً تستحق بروحها الجميلة التي تبحث عن الموهوبين، وكتب أيمن مكرم: بطلة فيلم تخرجي في معهد السينما دون مقابل، ودون سابق معرفة، فنانة عظيمة وجميلة، وتكريم مستحق طبعاً، وكتبت وفاء السعيد: «فعلاً أكتر ممثلة بتشجع وتدعم المخرجين الشباب، وبتظهر في أفلامهم الأولى سواء القصيرة أو الروائية، وهي كمان ست تملك قلب طيب وعقل جميل، بحبك يا سلوى حقيقي».