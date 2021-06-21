طالبة مصرية تتلقى خطاباً من بايدن لتفوقها الدراسي

احتفى رجل مصري مقيم بالولايات المتحدة الأميركية، يدعى أحمد الفقي، بتلقى ابنته هنا الفقي، خطاباً من البيت الأبيض، والرئيس الأميركى جو بايدن، بسبب تفوقها الأكاديمي في المرحلة الإعدادية، ونشر الرجل صورة من الخطاب الذي تلقته ابنته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليه: "مراسم تخرج ابنتي هنا، خطاب من البيت الأبيض، وجوائز الرئيس بايدن".

طالبة مصرية تتلقى خطاباً من بايدن لتفوقها الدراسي

وجاء في مضمون الخطاب المؤرخ بتاريخ 15 مارس: "مبروك على تلقي جوائز الرئيس للتفوق الأكاديمي عام 2021، أميركا دولة، حيث نحن واحد ومتحدين في الأوقات الصعبة، وأنتم قادة المستقبل لأمتنا العظيمة، وننضم لأسرتكم وأصدقائكم وعائلاتكم، لتهنئتكم بهذا الإنجاز العظيم".

طالبة مصرية تتلقى خطاباً من بايدن لتفوقها الدراسي

واختتم الخطاب الموجه للطالبة المصرية المقيمة في أميركا، نتمنى لكم أمنيات سعيدة، والبركات، واصلوا تحدي أنفسكم، وكونوا لطفاء، وبينما نحن نحارب جائحة كوفيد 19، استمروا في ارتداء قناع الوجه" بحسب اليوم السابع.

ونشر والد الفتاة صورة تجمعه بأفراد أسرته، احتفالا بتفوق ابنته هنا، والخطاب، هو بروتوكول، يتم إرساله بشكل دائم للطلاب المتفوقين أكاديمياً في المراحل الدراسية المختلفة، كل عام.