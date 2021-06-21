تعرف على تنين البحر المهدد بالانقراض

تحمل البحار العديد من الأسرار، والمخلوقات التي لا نعرف عنها شيئًا باختلاف أشكالها وأنواعها، ويُعد توثيقها بمثابة حلم يتمناه المصورون تحت الماء، ومن أغرب المخلوقات البحرية التي تسكن عالم البحار هو تنين البحر المورق، وهو عبارة عن سمكة بحرية ترتبط من حيث التصنيف بحصان البحر.

تعرف على تنين البحر المهدد بالانقراض

وقد وثقت عدسة مصور الحياة البحرية، فيليب هاميلتون، مخلوق تنين البحر المورق في أعماق البحر جنوب أستراليا، وكشف هاميلتون لموقع CNN ما هو هذا المخلوق حيث قال أنه يسمي تنين البحر المورق وهو من الأنواع المهددة بالإنقراض، فإن معظم الأشخاص حول العالم لم يتسن لهم رؤية أحدها من قبل، واأضاف: "لذلك اعتقدت أن توثيقها سيعزز حمايتهم وفرصهم في البقاء على قيد الحياة".

تعرف على تنين البحر المهدد بالانقراض

ويعد تنين البحر المورق من بين الأنواع البحرية المفضلة لدى هاميلتون، الذي يصفه بأنه أغرب حيوان بحري يعيش في أي منطقة ساحلية، ومن وجهة نظر هاميلتون، يمكن مقارنة تنين البحر المورق فقط بمخلوقات أعماق البحار، إذ يبدو وكأنها من خارج الكوكب، مؤكداً على أنه نوع غريب تماماً.

تعرف على تنين البحر المهدد بالانقراض

وأشار هاميلتون قائلا" لقد أمضيت أياماً مع هذا النوع تحت الماء، ومع ذلك، في كل مرةٍ أرى واحداً منها، يصيبني الذهول وكأنني طفل يكتشف حشرة أو حيواناً جديداً.. هذا الشعور يجعلني أتطلع إلى رؤيته مرة أخرى".

وبحسب موقع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فإن الموطن الأصلي لهذا المخلوق هو جنوب وغرب أستراليا، وغالباً ما يبقى في المياه الضحلة معتدلة الحرارة، وينمو تنين البحر المورق لما يزيد عن 45 سنتيمتراً، وبذلك يُعد صغيراً في الحجم بالمقارنة مع الكائنات البحرية الأخرى، وكبيراً للغاية مقارنة مع أحصنة البحر، ويتغذى على العوالق والطحالب.

تعرف على تنين البحر المهدد بالانقراض

وقد يسبب التلوث وتأثير الصناعة، بالإضافة إلى عمليات الصيد من قبل الغواصين المعجبين بشكله المميز في جعل تنين البحر المورق من الأنواع المهددة بالأنقراض، حيث وضع ضمن قائمة المخلوقات المهددة المحمية رسمياً من قبل الحكومة الأسترالية.