5 أطعمة تهزم الكآبة وتحسن مزاجك

حينما يشعر اي إنسان بالكآبة والهبوط، قد يكون هناك سبب وجيه لهذا الشعور، ولكن المشكلة عندما يصبح هذا الشعور ملازماً. ويحاول كثير من الأشخاص تجنب الأدوية الكيميائية في علاج الأمراض وخصوصاً في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية، حيث يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في تنظيم صحة وأسلوب حياة الإنسان.

والاكتئاب مزيج من العوامل البيولوجية والاجتماعية والبيئية المعقدة، ومن المعروف أن العديد من الأطعمة لها آثار علاجية على الصحة العقلية عند التعامل مع الاكتئاب، وهناك أغذية قد تساعد الدماغ في إنتاج هرمون السعادة.

ووفقاً لتقرير لموقع time now news فإن الاكتئاب يمكن أن يؤثر أيضاً على النوم والشهية، مما يجعلك مرهقاً وغير قادر على التركيز، بالنسبة للاكتئاب المعتدل إلى الشديد، تتوفر علاجات نفسية وطبية ويُنصح أيضاً بتحديد النظام الغذائي بشكل يساهم في علاج هذه الحالة.

من الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية:

الحليب

ارتبط نقص فيتامين د أو قصوره بتطور الاكتئاب، حيث تم إجراء العديد من الدراسات، مثل الدراسة التي نُشرت في PubMed Central بعنوان «فيتامين د والاكتئاب لفهم آثارها»، و يعتبر الحليب من الأطعمة الفائقة ومصدراً جيداً لفيتامين د ومن السهل تضمينه في النظام الغذائي أيضاً.

المكسرات

قم بتضمين المكسرات في نظامك الغذائي للحصول على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وتعزيز مزاجك بشكل صحي علاوة على ذلك، فهي مصدر للدهون الصحية ويمكن أن تفيد الصحة العامة.

المأكولات البحرية

احصل على جرعتك من أحماض أوميغا 3 الدهنية من خلال المأكولات البحرية لأنه وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Nature تتضمن فوائد أحماض أوميغا 3 الدهنية علاج الاكتئاب.

الدجاج

وفقاً لدراسة نُشرت في PubMed Central تسمى «السيلينيوم الغذائي والاكتئاب الشديد» ارتبط نقص تناول السيلينيوم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

التوت

مصدر غني لمضادات الأكسدة كما يسهل تضمينه في النظام الغذائي يمكن أن تكون خصائصه المضادة للأكسدة مفيدة لأنه وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Nutritional and Environmental Medicine تتضمن فوائده تأثيرات العلاج المضاد للأكسدة على أعراض القلق والاكتئاب.