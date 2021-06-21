آمال ماهر تشكر جمهورها وتتراجع عن الاعتزال

تراجعت الفنانة المصرية آمال ماهر عن قرار اعتزالها الذي أعلنت عنه قبل أسبوعين لظروف خارجة عن إرادتها حسب ما قالت في ذلك الوقت، مؤكدة أنها كانت تمر بظروف نفسية صعبة دفعتها لإعلان الاعتزال في وقت سابق.

ووجهت المطربة آمال ماهر، رسالة شكر إلى جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، قائلة: "جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي".

وأضافت أمال ماهر فى رسالتها عبر تويتر: "وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلي قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسية، ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك احببت أن اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي".