مي نور الشريف في أحدث ظهور مع الفنانة المعتزلة نورا

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة تجمعها بـ"خالتها" الفنانة المعتزلة نورا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "أمي وحبيبتي وصاحبتي وخالتي، كل سنة وإنتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي، ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة ياللي ممشياني على العجين ملخبطوش".

الفنانة نورا من مواليد 18 يونيو، شاركت في عدد من الأعمال الفنية المهمة، أبرزها: "العار"، "الكيف"، "عنتر شايل سيفه"، "ضربة شمس"، "أربعة في مهمة رسمية"، "جري الوحوش"، وغيرها من الأعمال.

اعتزلت نورا الفن وارتدت الحجاب عام 1996، وكان آخر أعمالها فيلم "الهاربان" والذي عرض عام 1993، بطولة النجم الراحل سمير غانم.