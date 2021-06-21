هذه العلامات تؤكد ضعف المناعة.. فسارع إلى تعزيزها !

باعتبار الجهاز المناعي خط الدفاع الأول لأجسامنا ضد الهجمات الفايروسية والبكتيرية ومسببات الأمراض القاتلة، يحذر الأطباء من 5 علامات تؤكد ضعف المناعة، ما يستلزم الإسراع في تعزيزها باتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين والاستعانة بالمكملات الغذائية إذا تطلب الأمر.

ووفق «تايمز أوف إنديا» تتمثل العلامات في: اضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة، كالإمساك والإسهال والغازات، وبطء التئام الجروح نتيجة عدم تجدد الخلايا. والإرهاق والتعب حتى بعد قسط كافٍ من النوم، لقلة الطاقة، إضافة لتكرار الإصابة بنزلات البرد لأكثر من 3 مرات سنوياً، وأخيراً التوتر والقلق ما يزيد معدل التدخين، ويحفز إطلاق الكورتيكوستيرويدات فتنخفض خلايا الجسم الليمفاوية.