«ذا روك» سعيد بدعوات دخوله البيت الأبيض

أبوظبي (الاتحاد)

اعترف الممثل الأميركي الشهير دواين جونسون، المعروف باسم«ذا روك» بأنه لم يكن يشعر بأي «شغف سياسي» للترشح لمنصب الرئيس في المستقبل، حتى طالبه الجمهور الأميركي بذلك.

وقال جونسون، الذي كان مصارعاً محترفاً، قبل أن يتابع مسيرته في التمثيل، إنه لم يكن لديه أي نية لاقتحام عالم السياسة، معترفاً بأنه ليس واثقاً مما إذا كان يتحلى بالصبر لتولي هذا الدور والتعامل مع السياسيين، غير أنه شعر بالإطراء لاكتشاف أن 46% من الأميركيين سيدعمونه في البيت الأبيض.

وأعرب عن امتنانه للفرص التي أتيحت له في الولايات المتحدة، رغم أنه كان طفلاً ملوناً، مشيراً إلى أن المثابرة والسعي والجهد فتحت له الأبواب، حسبما نقل موقع «Female First».

وأوضح نجم أفلام الأكشن، البالغ من العمر 48 عاماً، أنه ليس سياسياً، ولكن عندما أظهر استطلاع حديث أن 46 في المئة من الأميركيين يؤيدون ترشيحه كرئيس، شعر بالانبهار والذهول حقاً من الدعم الذي تلقاه من المعجبين.

وأضاف جونسون أن الأمر يثير التساؤل عن السبب الذي دفعهم لاختياره، حيث يعتقد بأن الكثير من الأميركيين يريدون رؤية قيادة مختلفة أو قيادة أفضل في عصرنا الحالي.