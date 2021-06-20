صابرين: وجدت في السينما ما يناسبني

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الفنانة صابرين في بطولة ثلاثة أفلام دفعة واحدة، واعتذرت عن فيلم لعدم تمكنها من التنسيق بين تصوير هذه الأعمال، وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد»: وجدت في السينما موضوعات جيدة وتناسبني، ففي فترة كنت مبتعدة عن السينما وكل الأدوار التي كانت تعرض عليّ كانت بعيدة عني.

وتشارك صابرين هذا العام في ثلاثة أفلام دفعة واحدة، الأول فيلم «عروستي» مع المخرج محمد بكير، وتجسد من خلاله شخصية كوميدية لها ابنة في سن الزواج إلى أن تتعرض هذه السيدة لصدمة تغيرها تماماً للنقيض.

أما الفيلم الثاني، فهو «النمس والإنس» مع المخرج الكبير شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي. وأضافت صابرين: أما الفيلم الثالث، فبدأنا الاستعداد لتصويره خلال الأيام القليلة القادمة وهو فيلم «ليلة شتاء»، من إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد البيه، وهو ينتمي للإثارة والتشويق.

وأشارت صابرين إلى أنها اعتذرت عن المشاركة في بطولة فيلم «المحكمة»، حيث تم استئناف الفيلم في ظل ارتباطها بتصوير مسلسلها «كله بالحب» الذي عرض في شهر رمضان هذا العام.

ولفتت إلى أنها في مرحلة الاستعداد لتصوير مسلسل «حلم» من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، مع المخرج حسني صالح، ويعرض خلال الموسم الشتوي القادم، مؤكدة أنها تفضل أداء الأدوار الصعبة.