تتحرك تحت الأرض.. روبوتات على شكل جذور الكروم

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة روبوتات يمكنها أن تتحرك تحت سطح الأرض، واستوحي فريق الدراسة، المكون من خبراء من جامعة كاليفورنيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، فكرة الروبوت الجديد من النباتات التي تشق التربة بجذورها، وكذلك الحيوانات أو الكائنات البحرية التي يمكنها أن تحفر وتتحرك تحت الأرض.

ويتكون الروبوت من جسم مرن يشبه جذور نبات الكرم، يأخذ نفس أسلوب النبات في الحفر خلال طبقات التربة، ويتكون من جزء متحرك على غرار الطرف النامي من جذور النبات، في حين يظل باقي جسم الروبوت في حالة سكون.