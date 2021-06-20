مصنع العارضات

لاغوس (أ ف ب)

في جو احتفالي، انطلقت في لاجوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، تجارب لاختيار «وجه المستقبل» من بين عددٍ كبيرٍ من الفتيات الراغبات في الدخول إلى عالم عروض الأزياء.

وتشرف على التجارب التي تعد بمثابة مصنع لإعداد عارضات مميزات، عارضة الأزياء السابقة إليزابيث إلوهور التي أسست أول وكالة للعارضات في نيجيريا عام 2004.

من خلال تجارب «فيوتشر فايس افريكا»، وهي عملية اختيار عملاقة تبدأ أولاً عبر الشبكات الاجتماعية، ثم بطريقة حضورية «تقليدية»، تعتزم إلوهور توسيع مجال التنقيب عن الكنوز الجمالية وتحريك قطاع الموضة في القارة السمراء بأكملها.