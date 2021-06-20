دنيا وإيمي سمير غانم تبعثان رسائل مؤثرة لوالدهما

شعبان بلال (القاهرة)

بعثت الفنانتان المصريتان الشابتان دنيا وإيمي سمير غانم رسائل مؤثرة إلى والدهما الفنان الراحل سمير غانم بمناسبة يوم الأب الذي يحتفل به العالم اليوم.

وعبرتا، من خلال صور على موقع "إنستغرام"، عن حبهما وافتقادهما لوالدهما الراحل. وعلقت إيمي على صورة نشرتها قائلة "عيد أب سعيد.. أحبك.. وأفتقدك كثيرًا.. بحبك يا أغلي ما في حياتي".

بينما كتبت شقيقتها دنيا سمير غانم على صورة لوالدها "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم. بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك.. كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي.. ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن في مقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وفي سياق متصل، تتلقى الفنانة دلال عبد العزيز، والدة الفنانتين الشابتين وأرملة الفنان سمير غانم، العلاج الآن في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.