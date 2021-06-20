استخدام هذا الدواء يقلل مدة الشفاء من كورونا

الاتحاد (مصطفى أوفى)

قال وزراء في بريطانيا إن الأطباء وصفوا أدوية للجهاز التنفسي في بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإنها أعطت نتائج واعدة.

وأكد الوزراء، خلال اجتماع مع نواب بريطانيين، أن دراسة خلصت إلى أن استخدام دواء استنشاق لعلاج الربو يمكن أن يقلل من الوقت الذي يستغرقه التعافي من مرض كوفيد- 19.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن استخدام تلك الأدوية من قبل المرضى أظهر، في بعض الحالات، تقليل فترة التعافي من الفيروس بثلاثة أيام.

نتيجة لذلك، اقترح السير جراهام برادي، من مجموعة "كوفيد ريكفري" التابعة لنواب حزب المحافظين، أن تستفيد الحكومة البريطانية من تلك الأدوية بشكل أكبر، وفقًا لما نقلته صحيفة "التلغراف".

وقال السير برادي للصحيفة "إذا كان متوسط ​​مدة الإقامة في المستشفى الآن ثمانية أيام، ويمكنك تقليل ذلك بثلاثة أيام عادةً باستخدام أجهزة استنشاق دواء الربو، فلماذا لم يفعلوا ذلك؟".

وردت جو تشرشل، مساعدة وزير الصحة في البرلمان بأن التوجيه أعطي للأطباء للنظر في وصف دواء بيوديزونايد (Budesonide)، وهو دواء يتم تناوله بشكل شائع من خلال الجهاز التنفسي لعلاج الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، على أساس كل حالة على حدة.

وقالت "سيستمر قطاع الصحة في مراقبة النتائج حيث تتوفر بيانات وتحليلات أكثر تفصيلاً من التجربة وستكون جاهزة لتعديل التوجيه إذا كان ذلك مناسبًا".

وأوضحت أنه "أصدرت إرشادات سريرية على أساس كل حالة على حدة، ولكن لا يوصى حاليًا باستخدام دواء بيوديزونايد المستنشق كمعيار للرعاية في المملكة المتحدة".

في وقت سابق من هذا العام، أبلغ عن إمكانية وصف أدوية الربو للبريطانيين المصابين بفيروس كورونا بعد أن وجد الخبراء أن دواء الربو شائع الاستخدام يمكن أن يساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع.

وقال أكاديميون من جامعة أكسفورد، التي طورت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا بالشراكة مع شركة "أسترازينيكا" يستخدم الآن في العديد من الدول حول العالم، إن وقت التعافي كان أقصر بثلاثة أيام في المتوسط للمرضى الذين استخدموا دواء الربو.

ووصف البروفيسور ريتشارد هوبز، أحد الخبراء الذين أجروا الدراسة، الاكتشاف بأنه "معلم هام لهذا الوباء".

قال البروفيسور جيل هايوارد، الذي عمل في التجربة ويعمل أيضًا كطبيب عام، "لأول مرة منذ تفشي الوباء، لدي الآن دليل على العلاج الذي أقدمه لمرضاي في المنزل".

وأضاف هايوارد "إذا كنت أحاول التفكير في علاج للمجتمع، فيجب أن يكون رخيصًا نسبيًا وسهل الاستخدام وله آثار جانبية قليلة. يحتوي بيوديزونايد على كل هذه الأشياء".

وقال البروفيسور بافاضل، في إفادة صحفية "ما نعرفه عن استنشاق بوديزونايد هو أنه يعمل في الموقع الذي يحتمل أن يكون لفيروس كورونا المستجد أكبر تأثير عليه".

من المعروف، على نطاق واسع، أن الستيرويدات القشرية تقلل الالتهاب وهذا معروف من دراسات الفيروسات الأخرى.

وأوضح البروفيسور بافاضل "لقد قللت هذه الأدوية في المختبر من التكاثر الفيروسي لفيروس سارس كوف 2 على وجه التحديد".

وخلص إلى أن هذه "النتائج شيء يجب أن نكون متحمسين بشأنه".