ليالي دهاب تستعد لتصوير «جنية»

مراد اليوسف (دبي)

تستعد الممثلة الكويتية ليالي دهاب لبدء تصوير المسلسل الدرامي الجديد الذي سيتضمن ثماني حلقات فقط «جنية» وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان، حيث أعلن في بداية الأمر أنه يحمل عنوان «لكل امرئ من اسمه نصيب»، ولكن تم تغييره.

وتقرر بشكل مبدئي أن يبدأ التصوير في الكويت خلال الشهر المقبل، بمشاركة خالد العجيرب، باسم عبدالأمير، طلال باسم، أحمد النجار، غدير السبتي، والفاشينستا السعودية جود عزيز.

وكانت ليالي قد لفتت انتباه رواد منصات السوشيال ميديا بعد نجاحها في المسلسل الدرامي «مسلسل أمينة حاف»، الذي عرض في شهر رمضان 2021، خاصة بعد أدائها دور «منيرة» الذي لاقى إعجاب الجمهور.