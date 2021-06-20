كشف نسبة فعالية لقاح جديد قيد التطوير ضد كورونا

رغم توفر العديد من اللقاحات الفعالة المضادة لفيروس كورونا المستجد، تواصل المختبرات البحث من أجل تطوير لقاحات جديدة.

من بين تلك الجهود، لقاح جديد تسعى كوبا إلى تطويره ضد الفيروس.

يؤمن اللقاح الكوبي قيد التطوير ضد كوفيد-19 فاعلية بنسبة 62% بعد تناول الجرعة الثانية من أصل ثلاث جرعات يتضمنها، ما يتخطى النسبة المطلوبة من منظمة الصحة العالمية وقدرها 50%، على ما أعلن المختبر الذي يطوّره.وأعلن فيثنتي بيريز، مدير معهد «فينلاي» للقاحات للصحفيين «يمكننا القول إننا بلغنا فاعلية بنسبة 62% مع جرعتين من لقاح (سوبيرانا) 02»، واصفا النتيجة بأنها «مطمئنة» لأنها تشمل النسخ المتحورة من الفيروس المنتشرة حالياً في كوبا.

وتشترط منظمة الصحة فاعلية بنسبة لا تقل عن 50% لإعطاء الضوء الأخضر لاستخدام لقاح.

وتعمل كوبا منذ 13 شهراً على خمسة لقاحات، أتمّ اثنان منها هما «سوبيرانا 02» و«أبدالا» المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات.

وقال يوري فالديز، مساعد مدير المعهد إنه بعد أن تقوم لجنة مستقلة من الخبراء الكوبيين بتقييم النتائج، سترفع إلى السلطات من أجل «تقديم طلب رسمي بترخيص استخدام (اللقاح) بشكل طارئ» خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل «نعرف أننا كحكومة لم نتمكن من توظيف التمويل والأموال التي كان المشروع بحاجة إليها، ورغم ذلك لدينا نتائج على مستوى عالمي».

وجاء الإعلان في وقت تشهد الجزيرة طفرة شديدة من الإصابات بالوباء، ووصلت حصيلة الفيروس فيها منذ بدء تفشيه إلى 1148 وفاة من أصل 166368 إصابة.

وباشرت السلطات منتصف مايو حملة تطعيم طارئة في العاصمة وعدد من الأقاليم باستخدام لقاحين قيد التطوير.

وتم توزيع أكثر من 4,5 مليون جرعة من «سوبيرانا 02» و«ابدالا» حتى 16 يونيو الجاري. وتلقى نحو 2,1 مليون شخص جرعة واحدة، وحوالى 1,4 مليون جرعتين ونحو 794 ألفاً ثلاث جرعات.

وحددت الحكومة هدفاً يقضي بتطعيم 70% من سكان كوبا البالغ عددهم 11,2 مليون نسمة بحلول أغسطس، على أن يتم تطعيم الجميع قبل نهاية السنة.

وباشرت كوبا تطوير أدويتها الخاصة في الثمانينيات. وثمانية من اللقاحات الـ13 التي تستخدمها في حملة التطعيم، محلية الصنع.