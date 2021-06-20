يسرا اللوزي تتصدر محركات البحث لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية يسرا اللوزي الأكثر تداولاً على محركات البحث بعد نشرها صورة على حسابها الرسمي على «إنستغرام».

ونشرت يسرا اللوزي صورتين، وهي ترتدي النظارة وممسكة بالسيجارة وتقوم بعلامة «نمبر وان». وعلقت عليها قائلة «لقيت الكرسي في الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة».

وانتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور، كونها تحاكي طريقة الفنان محمد رمضان، خاصة إشارة يدها التي تشير إلى «نمبر وان».

وعادت يسرا اللوزي لترد على منتقديها في صورة منشور جديد على «إنستغرام» تقول فيه إن «الناس لم تعد تمتلك حس فكاهي وأصبح دمهم تقيل جداً»، وأكدت أن من لا يستوعب «التهريج»، فبرجاء التزام الصمت.

وحاز رد يسرا اللوزي على منتقديها إشادة من جانب عدد من زميلاتها الفنانات، مثل سوسن بدر وهند عبد الحليم.

تنتظر يسرا اللوزي عرض فيلمها الأخير «العنكبوت» الذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين وريم مصطفى ومحمد لطفي.