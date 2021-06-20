تفاعل كبير مع طلب دعاء من دنيا سمير غانم

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد وتسببه في تأثيرات على صحتها.



ونشرت دنيا سمير غانم عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ودعت لهما.



وقالت دنيا: ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي ويقويكي، بحبكوا أوي أوي، اللهم أشفي مرضانا وأرحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانين والمتابعين مع طلب دعاء دنيا سمير غانم، معبرين عن حزنهم لفقد الفنان والظروف التي مرت بها العائلة.



وفي سياق متصل، تتلقى الفنانة دلال عبد العزيز العلاج الآن في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.



وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.









