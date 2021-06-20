طلب برلماني بمعاقبة الفنان محمد رمضان

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تقدمت عضو مجلس النواب المصري إيناس عبد الحليم بطلب إحاطة ضد الفنان محمد رمضان، تطالب فيه بضرورة معاقبته، وذلك بعدتصريحات الفنانة سمير عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بإهانته لها عبر تطبيق المراسلات الشهير "واتساب".



وقالت عبد الحليم لـ"الاتحاد" إن الفنان محمد رمضان دائم الإساءة وارتكاب الأفعال المستنكرة من المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وسبق التقدم ضده بطلب إحاطة بسبب الفيديو الأخير والذي زعم فيه الحجز على كافة أمواله في البنوك المصرية وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد.



ويذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز قدمت شكوى لنقابة المهن التمثيلية تتهم فيه الفنان محمد رمضان بإهانتها برسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس اب تحمل كلمات إهانة كبيرة لها ولتاريخها الكبير طوال مشوارها الفني.









