قريباً.. محمد عبده يحيي حفلاً في جدة

مراد اليوسف (دبي)

أعلن الفنان السعودي القدير محمد عبده أنه سيتواجد برفقة الجمهور في مدينة جدة، مساء الأول من يوليو المقبل، برفقة الفرقة الموسيقية التي يقودها المايسترو وليد فايد، وذلك في قاعة «جدة سوبردوم» وبحضور الجمهور وسط إجراءات الاحتياطات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة بالسعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

وكان فنان العرب قد طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «مستعجلة» من كلمات الأمير فهد بن محمد وألحان خالد عياد.

الجدير بالذكر أن محمد عبده كان قد أحيا أولى حفلاته الغنائية الجماهيرية بعد تداعيات كورونا في مدينة الرياض يوم 4 يونيو الماضي، تكللت بالنجاح والحضور الجماهيري.