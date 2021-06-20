مهرجان الجونة السينمائي يكرم أحمد السقا

أعلن مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام سنويا في المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر تكريم الممثل المصري أحمد السقا بجائزة "الإنجاز الإبداعي".

وقال المهرجان في بيان اليوم الأحد إنه سيمنح الجائزة للسقا خلال الدورة الخامسة التي تقام في أكتوبر "اعترافا بمسيرته الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين".

وفي وقت سابق أعلن المهرجان، الذي أسسه ويدعمه رجلا الأعمال نجيب وسميح ساويرس، إقامة دورته القادمة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر.

ونقل بيان للمهرجان عن السقا قوله "بينما أسترجع مسيرتي اتذكر جميع العظماء الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني. أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين".

السقا (48 عاما) هو نجل رائد مسرح العرائس في مصر صلاح السقا، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدم أكثر من 20 فيلما من بينها (أفريكانو) و(مافيا) و(حرب أطاليا) و(عن العشق والهوى) و(تيمور وشفيقة) و(الجزيرة) و(الديلر) و(إبراهيم الأبيض).

وفي الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات منها (رد قلبي) و(نصف ربيع الآخر) و(خطوط حمراء) و(الحصان الأسود) و(ولد الغلابة) و(نسل الأغراب).

وعلق مؤسس المهرجان نجيب ساويرس قائلا "منذ دورتنا الافتتاحية خصصنا جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين المميزين الذين كرسوا مسيرتهم لصناعة السينما، ومن ذلك المنطلق فأحمد السقا ليس استثناء، فمكانته وسط نجوم جيله هي نتيجة إخلاص لعمله وتفانيه في اسعاد جماهيره لأكثر من عقدين".