يوم الأب العالمي يتصدر تويتر

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر هاشتاج #يوم_الأب_العالمي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" احتفالاً بعيد الأب، لا سيما وقد عبر رواد منصات التواصل الاجتماعي عن حبهم لأبائهم بمناسبة هذا اليوم، وقد وصل عدد التغريدات في إلى 54 ألف تغريدة حتى الآن.

ويحتفل العالم بهذا الحدث كل عام خلال أيام مختلفة على مستوى العالم على غرار عيد الأم، وعلى الرغم من أنه يوم سعيد إلى أنه يتحول لحزن لفقدان الآباء.

يذكر أن عيد الأب يُحتفل به في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس. وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، وخصوصاً في أميركا اللاتينية، فيما تبنت غيرها من البلدان عيد الأب المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو. بينما تم اعتماد تاريخ 21 يونيو عام 2016 في جميع الدول العَربية.