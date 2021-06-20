نانسي عجرم تكشف طبيعة مرضها في حفل غنائي

كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم في حفل غنائي أحيته يوم الجمعة في مصر طبيعة المرض الذي أصابها، مما أثار قلق جمهورها ومحبيها عليها.

وتداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنانسي من الحفل، حيث اعتذرت قبل تقديم أغنية جديدة عن تغير صوتها.

وأوضحت أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت ممازحة الجمهور: "لست مصابة بفيروس كورونا المستجد"، مؤكدة أنها أجرت تحليل (PCR) وكانت نتيجته سلبية، وأنها أصيبت بالإنفلونزا.

يذكر أن نانسي عجرم طرحت خلال الأيام الماضية أغنية "مشكلتك الوحيدي"، من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم رزق.