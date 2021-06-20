علاجات طبيعية لفقر الدم

يصاب الفرد بالأنيميا "فقر الدم" نتيجة لعدد من الأسباب المختلفة، وتعتمد تلك الأسباب على نوع فقر الدم، حيث تتعدد أنواع الإصابة بفقر الدم. ويؤدي فقر الدم إلى الضعف العام ويسبب مشكلات صحية عديدة، ويمكن التغلب على فقر الدم من خلال المستحضرات الطبيعية. إليكم وصفات لعلاج الأنيميا في المنزل:

عصير السبانخ واليقطين مصدر للحديد والمغنيسيوم.

عصير البرقوق (غني بالمنجنيز وفيتاميني B6 وC.

كما يساهم كل من عصير الشمندر وعصير الرمان في زيادة كرات الدم الحمراء، كما أن الشمندر غني بحمض الفوليك، والرمان غني بالحديد وبعض المعادن الأخرى، مثل: النحاس، والبوتاسيوم.

في حالة تناول هذه العصائر بانتظام يزداد إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتدفق الأكسجين إلى مختلف أجزاء الجسم بصورة أفضل، وتزيد من الشعور بالنشاط والطاقة.

بذور الكتان والسمسم (ألياف ومضادات أكسدة وبروتين). يعد تناول بذور السمسم طريقة مثالية للحصول على الحديد وخاصةً بذور السمسم الأسود.