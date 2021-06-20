محمد رمضان يحسم الجدل حول أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

إنهاء للجدل المستمر منذ أيام، قرر الفنان المصري محمد رمضان أن يرد على اتهامات الفنانة سميرة عبدالعزيز له، وكونه سبها بعد أن رفضت المشاركة في أحد المسلسلات التي قام ببطولتها.

القصة بدأت بما ذكرته سميرة عبدالعزيز أن محمد رمضان وجه إليها السباب في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، بسبب رفضها العمل في مسلسل وتجسيد دور والدته.

وأكدت سميرة عبدالعزيز أنها رفضت مقاضاته لأنه مثل ابنها، وتجاوزت عن الأمر بشكل تام، ولكنها كشفت عن نقطة مهمة، وهي أنها لا تمتلك رقم محمد رمضان ولم تتواصل معه هاتفيا من قبل. وفق العربية

ولكنها حينما قرأت الرسالة التي وردتها وبها السباب أدركت أن المرسل هو محمد رمضان، وقررت أن تتجاوز عن القصة برمتها، خاصة أنها تمتلك حق تقديم أو رفض أي دور فني.

وأمام ما حدث من جدل، قرر رمضان أن يرد بعدما نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نفى من خلاله ما تردد في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن كل ما ذكرته الأستاذة سميرة عبد العزيز لم يحدث على الإطلاق، كما أنه طيلة حياته لم يتحدث إلى شخص أكبر منه في العمر بهذه الطريقة، وأن يوجه سبابا إلى شخص ويتحدث عن أجره أو يصفه بصفات مثل غير لائقة، وهذا الحديث لم يصدر منه على الإطلاق، معترفا بأن أكثر أمر أسعده في هذه القصة أن جمهوره ومحبيه لم يصدقوا ما تم تداوله بحقه، من قبل أن يخرج وينشر التكذيب، ليطلب من جمهوره بعدها أن يستمعوا إلى أغنيته الجديدة "ثابت".