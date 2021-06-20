وفاة الفنان المصري سيد مصطفى

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفاة الفنان المصري سيد مصطفى، السبت، بعد رحلة فنية عمرها 66 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

وشيعت مصر جثمان الفنان الراحل بالقاهرة، وهو الذي ولد في أكتوبر عام 1955، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي جعلت منه وجها مألوفا حتى إنه ترك من خلفه نحو 500 عمل فني شارك في بطولتها.

والفنان سيد مصطفى دخل مجال التمثيل بمجرد بلوغه سن الخامسة وشارك في فيلم "جعلوني مجرمًا" بطولة الفنان فريد شوقي وجسد دور طفل متسول.

ورغم الشائعات التي ترددت حول الفنان قبل وفاته، إلا أن آخر أعماله مسلسلي "سلسال الدم" "فرصة تانية" لياسمين صبري الذي عرض في العام الماضي.









