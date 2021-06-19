تامر حسني على مـاذا يراهن في فيلمه الجديد؟

سعيد ياسين (القاهرة)

ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد «مش أنا» خلال موسم الصيف الحالي، بعدما تأجل عرضه تجارياً للجمهور أكثر من مرة بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، وتقليص الحضور الجماهيري في دور العرض. وقال تامر حسني لـ «الاتحاد»: إنه يراهن على عدد من الأسباب التي يأمل أن تساهم في نجاح الفيلم على الصعيدين الجماهيري والنقدي، في مقدمتها قصة الفيلم التي تدور في إطار من الكوميديا السوداء، إلى جانب التحدي الكبير في عنصر التمثيل، والذي كسبه المشاركون في الفيلم، وهو ما لمسه من بعض المتخصصين الذين شاهدوا نسخة الفيلم في عرض خاص. وكشف عن أن الفيلم يعد الأول له الذي يكتب له القصة والسيناريو والحوار، بعدما كان يقتصر دوره في أفلامه السابقة على كتابة الفكرة أو القصة أو المشاركة فقط في الحوار، كما أن الفيلم يعد التجربة الإنتاجية الأولى لشقيقه حسام حسني، واعتبر تحقيقه نجاحاً كبيراً في أفلامه السينمائية يتوازى مع نجاحه الغنائي أحد أحلام عمره التي استطاع تحقيقها، وأن عبدالحليم حافظ كان مثله الأعلى في الجمع بين الغناء والتمثيل، والوصول بهما معاً لمكانة كبيرة، وأشار إلى حرصه على تنويع أدواره بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية، من خلال تقديم أدوار لا يشعر الجمهور معها أن مطرباً يتقمصها، ولكن ممثلاً حقيقياً، وهو ما ظهر في عدد من الأدوار البعيدة تماماً عن شخصيته، ولم يتوقع الجمهور أن يقدمها، كما حدث في فيلمه الأخير «الفلوس» الذي جسد فيه شخصية «نصاب». الفيلم تدور أحداثه حول شاب مصاب بمرض نادر، وهو ما يجعله يرتكب أفعالاً رغماً عنه، توقعه في العديد من المشكلات.