الأميرة ريم الهاشمي تكتب التاريخ

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

آمنت الدكتورة الأميرة ريم الهاشمي، أن للأماكن قوة نفاذة في التأثير على ما يشعر به الفرد، ما دفعها لدراسة فن هندسة العمارة، والتحقت بدورات تدريبية في الدراسات العمرانية، ودفعها شغفها وحبها لهذا المجال دفعها لقراءة عمارة بلدها الإمارات، كما شاركت في تخطيط أماكن في إيطاليا والبرازيل، ولها إصدارات في مجال العمارة التراثية. عن شغفها بالعمارة قالت الهاشمي: درست فن هندسة العمارة والتحقت بدورتين تدريبيتين في الدراسات العمرانية، واللتان وسعا مداركي على كيفية عمل المدن، وعليه، قررت أن أستكمل دراسة الماجستير في التخطيط العمراني، والذي كان وقتها من المهن غير المعروفة كثيراً، وخلال دراستي للماجستير، تسنى لي الالتحاق كمتدربة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

كتابة التاريخ

أما عن بداية اهتمامها بالتخطيط للمدن فأشارت إلى أنها تولت مهمة مراجعة طلبات وعروض المطورين والاستشاريين، ومن خلال عملها أدركت أنها تشاهد عملية كتابة التاريخ الحضري، مما أثار فضولها العلمي للبحث في كيفية تخطيط مدينة أبوظبي في الماضي، وقررت أن تمضي في دراستها لنيل شهادة الدكتوراه لتتمكن من الحصول على معلومات وفهم أوفر لمكونات وأحكام التخطيط والتصميم العمراني، وبعد حصولها على شهادة الدكتوراه أصدرت كتابا باللغة الإنجليزية تحت عنوان«Planning Abu Dhabi An urban History يغوص في أعماق نظام التخطيط الذي تم العمل به، ورؤية القيادة ونهجها، وتأثير السياسة والاقتصاد وكذلك التصميم والعمارة في المدينة.

مشاركات عالمية

وشاركت الأميرة ريم على في تخطيط الأماكن السياحية لمدينة رافينا في إيطاليا وريو دي جانيرو في البرازيل، وكذلك التخطيط الرئيس لإمارة الفجيرة، وتشارك حالياً على مستوى إستراتيجي في مبادرات الحكومة في التوثيق والحفاظ على البيئة المستدامة وتطوير المعرفة والتواصل.

سعادة المجتمع

بخصوص الدافع الذي ألهمها اختيار مجال العمارة والتخطيط لفتت إلى أنها تومن بشدة بأن دور المهندس المعماري أو المخطط المعماري هو هام جدا فيما يتعلق برفاهية وسعادة المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، فإنها متعطشة للبحوث ومغرمة بالقراءة والكتابة، وطالما وجدت البحوث عن بيئة البنيان في الخليج العربي مذهلة، وبالنسبة لها، فإن البحث هو العمود الفقري لاتخاذ أي قرار.

بصمة

وبالحديث عن إنجازاتها التي حققتها في هذا المجال أضافت: الإنجاز الأكبر الذي حققته هو من خلال دوري في وزارة الثقافة والشباب، حيث توليت مسؤولية إدارة وتطوير مشروع«العمارة في الإمارات»، والذي يهدف إلى المزيد من البحث وتوثيق وتطوير البيئة العمرانية للدولة.. ومن خلال عملنا في مشروع العمارة في الإمارات، كنا حريصون على تهيئة البحث وإصداره بصيغة منشورات أو في معارض، وكمثال على ذلك، فلقد أصدرنا مؤخراً كتاباً بعنوان «استكشاف أماكن التعايش في الإمارات: «رحلة معمارية»، والذي يستكشف رحلة فريق البحث حول الإمارات ووثق الجواهر المخفية للثقافة وأماكن الترفيه وأماكن العبادة في الدولة.. إضافة إلى ذلك، شاركت بفعالية في جهود التوثيق والحفاظ على البيئة المعمارية، ولقد تشرفت بالقيام على وضع أسس العمل من خلال إدارة ورش العمل مع ممثلي الهيئات المحلية للإمارة وأعضاء المجتمع لمناقشة المبادرات والتوصيف والاستراتيجيات.

الحداثة

وأوضحت أنه على الرغم من التطور السريع والحداثة في تصاميم المباني الخاصة والعامة، إلا أن هناك الكثير من تلك المباني والفلل السكنية التي حافظت على تراثنا العريق كمثل على ذلك البراجيل وتصاميم النوافذ والبوابات إلى يومنا هذا، مما يوثق الرغبة في الدمج بين الحداثة والعراقة في آن واحد وليحافظ على هويتنا وتراثنا، ومما يستدعي الإشارة إليه هو كيفية تواصل التطوير مع عمليات التنقيب واستكشاف البترول والذي أدى ليس فقط في قدح شرارة التعمير وانتشار المشاريع التجارية والسكنية، بل إلى تدفق العديد من الخبراء الأجانب الذين أثروا في هندسة العمارة وتخطيط المدن في دولة الإمارات، إضافة إلى مدن الخليج العربي الأخرى.