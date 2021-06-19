مصطفى فهمي في السينما مع «أهل الكهف»

القاهرة (الاتحاد)

يعود الفنان مصطفى فهمي إلى السينما بعد غياب 14 عاماً من خلال فيلم «أهل الكهف»، الذي يصور حالياً، ويشاركه بطولته خالد النبوي، وغادة عادل، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وهو مأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم وتدور الأحداث عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، من خلال ثلاثة أشخاص يبعثون إلى الحياة بعد نوم طويل استغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل. من ناحية أخرى يستأنف فهمي قريباً تصوير دوره في مسلسل «الحرير المخملي»، وتدور أحداثه في الأربعينيات، عن رواية لأميمة عز الدين وسيناريو وحوار محمد ناير وإخراج، رؤوف عبدالعزيز. وكان فهمي ابتعد عن السينما منذ شارك عام 2007 في فيلم «عمليات خاصة» مع نيكول سابا وخالد سليم، علماً بأنه ركز نشاطه طوال السنوات الماضية على الدراما التلفزيونية، حيث شارك في مسلسلات «جدار القلب» مع سميرة أحمد، و«قصة الأمس»، و«قضية معالي الوزيرة» مع الهام شاهين، و«نكدب لو قلنا ما بنحبش» مع يسرا، و«طيري يا طيارة» مع بوسي.